В Приморском крае тигр вышел навстречу жителям - ВИДЕО
В Приморском крае люди встретили тигра.
Как сообщает Day.Az, жители региона столкнулись с животным в одной из лесных зон.
Представляем вниманию читателей кадры этой необычной встречи:
