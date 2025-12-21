Гуманоидные роботы стали частью подтанцовки китайских артистов

На концерте китайского поп-исполнителя Вана Лихуна зрителей поразила необычная подтанцовка.

Как сообщает Day.Az, видео концерта артиста распространилось в соцсетях.

На сцене вместе с живыми танцорами выступали гуманоидные роботы Unitree G1. Машины синхронно повторяли движения артистов, демонстрируя пластичность, которая выглядела почти естественно для техники, и усиливая эффект неожиданности.

Представляет вниманию читателей кадры необычного выступления: