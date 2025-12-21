Крупнейший Акт об амнистии разбивает аргументы Европарламента

По инициативе Президента Ильхама Алиева принят самый крупный по охвату Акт об амнистии за все годы независимости Азербайджана. Это продолжение традиций гуманизма, которые в свете успехов, достигнутых Азербайджаном в восстановлении своей целостности и суверенитета, восстановлении действия международного права и попранных армянской оккупацией прав человека звучат особенно актуально.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

Нынешняя амнистия, отметил парламентарий, распространится на участников войны и членов семей ветеранов и инвалидов. Помимо них, под принятый Акт подпадают и другие категории граждан. В целом свободу, сокращение сроков наказания и прочие послабления получат более 20 тысяч заключенных. Это огромная цифра! - подчеркнул депутат.

"Реализация принципов гуманизма и милосердия продолжается. Азербайджан вновь показал пример гуманного подхода. В этом свете особенно нелицеприятно выглядит последняя резолюция Европарламента. Этот предвзятый документ является образцом двойных стандартов. Европейские структуры, за тридцать лет ни разу не озаботившиеся судьбой около миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, продолжают штамповать заявления, обвиняя нас в нарушении прав человека и прочих грехах. Тот же Европарламент никогда и словом не обмолвился о проблемах азербайджанцев, ставших жертвами этнических чисток. Само собой, что на заседаниях ЕП не будут упоминать о нынешней масштабной амнистии в Азербайджане, так как это не вписывается в построенную антиазербайджанскую схему.

К сожалению, двойные стандарты - бич европейской политики. Но мы привыкли к такому отношению и продолжаем идти по выбранному пути, не обращая внимания на сторонние мнения. Акт об амнистии еще раз подтвердил, что с правами человека в Азербайджане все в порядке. Под амнистию в этот раз подпали более 20 тысяч заключенных. Это огромная цифра. Более 5 тысяч выйдут на свободу, 3 тысячам будут сокращены сроки и так далее", - сказал наш собеседник.

По словам депутата, амнистия позволит амнистированным гражданам вернуться к своим семьям, начать новую жизнь, интегрироваться в общество и приносить пользу своей стране. Государство не ставит целью унижать достоинство граждан, ограничивать их свободу. Оно ставит целью исправление и реинтеграцию оступившихся, которые, осознав свои ошибки, могут внести вклад в развитие родины.

"Те, кто критикуют нас в вопросе прав человека, сами массово нарушают этот постулат. Разве не является нарушением прав человека исламофобия, насаждение ксенофобии, ненависти, бесчеловечное отношение к мигрантам, нарушение их элементарных прав, жестокость со стороны полиции? Думаю, имея подобные проблемы, Европа и Запад в целом не имеют права обвинять в чем-то Азербайджан. Пусть обратят внимание на собственные деяния и займутся исправлением собственных ошибок", - сказал Турал Гянджалиев.