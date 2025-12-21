Илон Маск установил новый рекорд по размеру состояния

После решения суда Tesla снова стала самым ценным активом Маска. В дополнение к своим опционам на акции он также владеет 12% обыкновенных акций производителя электромобилей стоимостью 199 миллиардов долларов, в результате чего общая стоимость его активов в Tesla достигла 338 миллиардов долларов.

И это не считая отдельного рекордного вознаграждения, которое Tesla выплатила Маску в ноябре, которое может дать ему дополнительные акции на сумму до 1 трлн долларов (до вычета налогов и затрат на разблокировку акций с ограниченным доступом), если Tesla достигнет таких показателей, как увеличение рыночной капитализации более чем в восемь раз в течение следующих десяти лет.

Вторым по ценности активом Маска является его доля в 42% в компании SpaceX. Согласно опубликованному в этом месяце частному тендерному предложению, стоимость производителя ракет оценивается в 800 миллиардов долларов по сравнению с 400 миллиардов долларов в августе. Именно SpaceX может сделать Маска первым в мире триллионером. Компания планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2026 году, что может привести к ее оценке примерно в 1,5 трлн долларов.

Состояние сооснователя Google и второго самого богатого человека в мире Ларри Пейджа оценивается примерно в 253 миллиарда долларов, или на ошеломляющие полтриллиона долларов меньше, чем у Маска.