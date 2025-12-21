https://news.day.az/world/1804044.html Мотопробег Дедов Морозов прошел в Краснодаре - ВИДЕО Десятки Дедов Морозов на мотоциклах проехали по Краснодару. В предновогоднем мотопробеге можно было увидеть не только главного персонажа предстоящего праздника. В колонне заметили и неизменных помощниц Деда Мороза, и снежинок, и зайчиков, и даже наряженных елочек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
