Мотопробег Дедов Морозов прошел в Краснодаре

Десятки Дедов Морозов на мотоциклах проехали по Краснодару. В предновогоднем мотопробеге можно было увидеть не только главного персонажа предстоящего праздника. В колонне заметили и неизменных помощниц Деда Мороза, и снежинок, и зайчиков, и даже наряженных елочек, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Дед Мороз и Снегурочка - все как надо", - прокомментировал очевидец.

Байкеры - Деды Морозы признались, что строго следовали традициям праздника - взяли с собой и положенные в Новый год подарки.