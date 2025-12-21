Геймеров призвали обновить драйвер Nvidia

Nvidia выпустила обновленный драйвер GeForce Game Ready 591.59 WHQL, повышающий стабильность и оптимизацию производительности в играх с поддержкой технологий Nvidia Reflex и DLSS 4. Об этом сообщает 3DNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая версия драйвера также устраняет ряд технических проблем, выявленных в предыдущих релизах. В частности, повышена стабильность работы Enshrouded на видеокартах серии GeForce RTX 50, исправлена ошибка с неработающим переключателем HDR в Assassin's Creed: Valhalla при активной функции Smooth Motion, а также устранены сбои в Dying Light: The Beast, возникавшие после установки драйвера версии 591.44.

Кроме того, Nvidia исправила проблему с некорректной цветопередачей при смене разрешения экрана на неродное, а также ошибку, из-за которой включение RTX HDR на отдельных моделях телевизоров приводило к появлению черного экрана.

В то же время компания сообщает об известном ограничении: в панели управления Nvidia по-прежнему невозможно отменить выбор опции "Показывать значок панели уведомлений".

Драйвер GeForce Game Ready 591.59 WHQL доступен для загрузки через приложение Nvidia App, а также на официальном сайте компании.