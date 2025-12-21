Определились первые призеры чемпионата Азербайджана по фехтованию

В чемпионате Азербайджана по фехтованию среди юношей и молодежи определились первые призеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день турнира были разыграны медали среди юношей и девушек в видах сабля и шпага.

Соревнования организованы совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией фехтования Азербайджана. Победители и призеры были награждены дипломами и медалями.

В соревнованиях по сабле среди юношей победу одержал Аббас Гусейнов, второе место занял Наджаф Шабанлы, третьими стали Имран Гараев и Саид Султанлы. У девушек в этом виде первенствовала Аян Агазиева, серебро завоевала Ирина Лобас, бронзовые медали получили Зулейха Султанлы и Джахан Садыхова.

В шпаге среди юношей первое место занял Мирхатаи Мамедов, вторым стал Орудж Мисирзаде, третью позицию поделили Аббас Самедли и Осман Мамедов. У девушек победу одержала Мирнурай Абасова, второе место заняла Жасмин Алиева, бронзовыми призерами стали Эснад Мирзаева и Айдан Атакишиева.