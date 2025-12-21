Названо неожиданное последствие финансовых проблем Британии

Действия премьер-министра Великобритании Кира Стармера по сокращению зарубежной помощи привели к тому, что финансирование мер по противодействию российской угрозе на Западных Балканах уменьшилось на 40%. Об этом пишет газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, финансирование региона Западных Балкан, включающего Албанию, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Северную Македонию и Сербию, сократилось с £50 млн в 2024 году до £24 млн в 2025-2026 годах. В прошлом году деньги были частично использованы "для противодействия кибератакам в регионе, а также для укрепления демократических институтов и независимых СМИ", пишет The Guardian.

Журналисты предполагают, что сокращение финансирования "является следствием политики Стермера по уменьшению помощи развитию стран с низким и средним уровнем дохода".

"Финансовый 2025-2026 год является первым в рамках объявленного правительством постепенного перехода к сокращению официальной помощи развитию таких стран с 0,5% до 0,3% валового национального дохода к 2027 году", - пишет издание.

Представитель британского правительство отметил, что "цифры в отчете представляют собой лишь часть общих инвестиций Великобритании в Западные Балканы по вопросам организованной преступности и враждебной деятельности государств". По его словам, "вполне естественно, что решения о расходах со временем меняются".