Блэкаут в Сан-Франциско: 125 тысяч человек остались без света

125 тыс. потребителей остались без электроэнергии в американском штате Калифорния. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным на 05:45 (по бакинскому времени), без света находятся 125 тысяч потребителей в городе Сан-Франциско.

По данным управления пожарной охраны Сан-Франциско, на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation произошло возгорание, которое в данный момент пытаются потушить.

Мэр Сан-Франциско Дениэл Лури в социальной сети X заявил, что отключение электроэнергии повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей города остаться дома, пока электричество не восстановят.