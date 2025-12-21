Десять человек погибли, еще десять пострадали в результате стрельбы в ЮАР недалеко от Йоханнесбурга. Об этом 21 декабря сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Неизвестный вооруженный человек убил десять человек и ранил еще десятерых в результате стрельбы в поселении рядом с Йоханнесбургом", - говорится в материале.

Мотивы стрелявшего пока остаются невыясненными. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.