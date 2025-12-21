https://news.day.az/world/1804057.html Стрельба в ЮАР, много погибших и пострадавших Десять человек погибли, еще десять пострадали в результате стрельбы в ЮАР недалеко от Йоханнесбурга. Об этом 21 декабря сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Стрельба в ЮАР, много погибших и пострадавших
Десять человек погибли, еще десять пострадали в результате стрельбы в ЮАР недалеко от Йоханнесбурга. Об этом 21 декабря сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Неизвестный вооруженный человек убил десять человек и ранил еще десятерых в результате стрельбы в поселении рядом с Йоханнесбургом", - говорится в материале.
Мотивы стрелявшего пока остаются невыясненными. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре