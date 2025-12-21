Экс-форвард "Карабаха" продолжит карьеру в чемпионате Мексики

Бывший футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо продолжит карьеру в Мексике.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бразильский нападающий покинул "Фламенго" и официально подписал контракт с мексиканским клубом "Пумас".

Задержка с презентацией игрока была связана с участием "Фламенго" в клубном турнире под эгидой ФИФА. После поражения бразильского клуба от "ПСЖ" переход Жуниньо был окончательно оформлен.

Отметим, что Жуниньо начал профессиональную карьеру в 2015 году и за это время выступал в составе десяти клубов. В период выступления за "Карабах" (2023-2024) бразилец привлек внимание результативной игрой как в чемпионате Азербайджана, так и в еврокубках.