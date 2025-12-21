Apple выпустит компьютер с чипом от iPhone

Корпорация Apple работает над новым компьютером, который будет основан на процессоре от смартфона. Об этом сообщает профильное издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты медиа пришли к такому выводу, изучив системный код Kernel Debug Kit. По всей видимости, он был случайно опубликован на сайте Apple. В нем упоминался ноутбук MacBook, который имеет процессор A15. Чип A15 Bionic впервые появился в iPhone 14, который вышел в 2022 году.

Также в коде нашли упоминание ноутбука, который работает на процессоре A18 Pro. Журналисты предположили, что инженеры Apple тестировали работу портативного компьютера с использованием старого процессора от iPhone 14, а затем установили в тестовую модель более современный A18 Pro: "такой комплект был бы значительно более производительным, перспективным и соответствовал бы текущей линейке процессоров компании".

В материале говорится, что Apple представит первый ноутбук на мобильном процессор A18 Pro в 2026 году. Скорее всего, он будет иметь небольшой 13-дюймовый дисплей.