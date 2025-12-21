Агент хавбека "Карабаха" высказался об интересе со стороны "Интера"

Бразильский клуб "Интернасьонал" не ведет переговоров по трансферу полузащитника "Карабаха" Педро Бикальо. Об этом заявил агент футболиста, комментируя информацию, появившуюся в международной прессе, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Ранее турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что "Интер" якобы следит за 24-летним хавбеком, выступающим за чемпиона Азербайджана. Однако представитель игрока Брену Шартье категорично опроверг эти сведения.

"Это не соответствует действительности. Полностью безосновательно", - заявил агент порталу br.bolavip, подчеркнув, что никаких контактов с бразильским клубом не было.

Педро Бикальо проводит успешный сезон в составе "Карабаха". На его счету 25 матчей во всех турнирах, включая игры Лиги чемпионов против таких соперников, как "Аякс" и "Наполи", что заметно повысило интерес к игроку на европейском рынке.

Ранее "Ботафого" делал предложение об аренде с правом выкупа, однако получил отказ. В "Карабахе" рассматривают Бикальо как ключевого игрока и готовы обсуждать его уход только на условиях полноценного трансфера. Помимо этого, интерес к футболисту проявляют "Брага" и "Сивасспор", но высокая стоимость игрока усложняет возможные сделки.