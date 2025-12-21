"Кяпаз" досрочно расторг контракт с португальским защитником

"Кяпаз" расстался с португальским защитником Педро Гомешем. Решение было принято после матча 16-го тура Мисли премьер-лиги против "Туран Товуза", в котором команда из Гянджи уступила со счетом 0:2.

Как стало известно İdman.biz из информированных источников, после игры главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров заявил, что не намерен продолжать работу с молодым защитником. В результате контракт, подписанный с Гомешем в июле, был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

По имеющейся информации, Педру Гомеш может оказаться не единственным футболистом, с которым клуб расстанется в ближайшее время. Сообщается, что руководство "Кяпаза" планирует прекратить сотрудничество еще с несколькими легионерами.

Причиной таких шагов является желание Азера Багирова сделать ставку на местных игроков и выстроить команду с акцентом на азербайджанских футболистов.