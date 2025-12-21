В Швеции сокращается число зимних дней

За последние несколько десятилетий в Швеции исчезли несколько недель зимы. В южной Швеции новой нормой стало то, что зима полностью отсутствует.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данные Шведского метеорологического и гидрологического института (SMHI) показывают, что изменения носят системный и ускоряющийся характер.

Декабрь этого года стал очередным подтверждением тенденции. В первой половине месяца температура в большинстве регионов была на 7-8 градусов выше климатической нормы, не поднимаясь выше нуля.

Исчезающие зимы бьют не только по сезонным видам спорта и шансу на белое Рождество - они также создают неожиданные проблемы во многих сферах общества. Одновременно резко уменьшилось образование льда на озерах. В сезоне 2019/2020 в южной Швеции впервые за всю историю наблюдений не зафиксировали ни одного случая ледостава, что влияет не только на зимний отдых, но и на экосистемы озер - ухудшается качество воды, усиливается рост водорослей, повышаются риски для питьевого водоснабжения. Экономические последствия противоречивы: с одной стороны, снижается потребление электроэнергии на отопление, с другой - серьезные убытки несет горнолыжная индустрия. По прогнозам, снежный покров на курортах может сократиться на 25-40 процентов, а зимний сезон станет короче и нестабильнее.

Снег исчезает почти по всей стране. В южной и центральной Швеции количество дней со снежным покровом сократилось примерно на месяц. На севере снег сохраняется дольше, но растет число температурных колебаний вокруг нуля, что приводит к опасной гололедице, нестабильному льду и повышенному лавинному риску.

Еще одна серьезная проблема - отсутствие промерзания почвы. Более мягкие и влажные зимы снижают устойчивость грунта, увеличивая риск повреждений лесов, дорог, железных дорог и линий электропередачи во время зимних штормов. Лесное хозяйство сталкивается с новыми вызовами - тяжелая техника на мягкой почве наносит больший ущерб, усиливая эрозию и вероятность оползней, особенно в сочетании с экстремальными летними ливнями.

Климатологи отмечают и культурные изменения. В ряде регионов юга страны метеорологическая зима больше не наступает вовсе, а осень длится до середины февраля, что породило новый термин - "беззимье".