Samsung поставит в новую раскладушку Z Flip передовой процессор

Будущий складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 получит фирменный Exynos 2600. Это первый в мире чипсет, выполненный по 2-нм техпроцессу, сообщает южнокорейское издание The Bell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Exynos 2600 стал первым в отрасли чипсетом, выполненным по 2-нм техпроцессу. Он был представлен в декабре, а первыми устройствами на базе данного процессора станут флагманские смартфоны серии Galaxy S26. Летом 2026 года чип установят в раскладушку Galaxy Z Flip8.

Актуальный Galaxy Z Flip7 построен на Exynos 2500, тогда как более крупный Galaxy Z Fold7 использует решения Snapdragon. По предварительной информации, Galaxy Z Flip8 будет предлагаться с фирменным процессором по всему миру вне зависимости от региона продаж.

Exynos 2600 оснащена 10-ядерным процессором, новым графическим ускорителем с двукратным приростом производительности по сравнению с предыдущим поколением, а также значительно усиленным нейропроцессором - его мощность увеличена более чем в два раза. Первые тесты чипа появятся лишь после презентации Galaxy S26 в начале 2026 года.