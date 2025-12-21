Макрон предал Мерца
Президент Франции Эммануэль Макрон в вопросе замороженных российских активов предал федерального канцлера Германии Фридриха Мерца и знает, что за это придется заплатить.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата Евросоюза.
По его словам, Макрон "настолько слаб", что у него не было иного выбора, кроме как спрятаться за спиной премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
До этого издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Мелони и Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана Европейского союза по изъятию замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Французский лидер в ходе обсуждений больше молчал, а позиция главы итальянского кабмина оказала решающее влияние, следует из материала.
