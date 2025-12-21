У летевшего из Парижа самолета загорелось крыло

Летевший из Парижа на Корсику самолет совершил аварийную посадку в Леоне из-за "технической неисправности", однако, по словам пассажиров, у лайнера загорелось крыло.

Об этом сообщает RTL, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Радиостанция уточняет, что инцидент произошел накануне вечером с бортом Air France, который направлялся в город Аяччо. Пассажиры рассказали, что во время полета услышали громкий хлопок со стороны левого крыла, а потом увидели, как оно загорелось.

Очевидица инцидента, летевшая на Корсику с восьмилетней внучкой, сообщила, что самолет "рухнул носом вперед". Она подумала, что они разобьются. После экстренной посадки женщина отказалась добираться до пункта назначения на другом самолете и осталась ночевать в отеле.

"Это позор для такой компании, как Air France. Потому что, насколько мне известно, самолет не проходил техосмотр", - заявила женщина.

Другие пассажиры отметили, что авиаперевозчик предоставил им мало информации о случившемся. Летевшая с внучкой француженка намерена обратиться к адвокату, чтобы подать жалобу на Air France.