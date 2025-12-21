https://news.day.az/world/1804126.html Полностью белый лось попал на видео в Канаде Полностью белый лось попал на видео в Канаде. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Как сообщается, полностью белый окрас связан с крайне редкой формой мутацией генов - лейкизмом (вызывает частичную потерю пигментации наружного покрова у животных).
