Полностью белый лось попал на видео в Канаде

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Как сообщается, полностью белый окрас связан с крайне редкой формой мутацией генов - лейкизмом (вызывает частичную потерю пигментации наружного покрова у животных).