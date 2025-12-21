Трагическая смерть супругов в Нахчыване

В селе Гадживар Бабекского района Нахчыванской АР супружеская пара умерла от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате утечки угарного газа скончались Алтай Джафаров (1996 г.р.) и его супруга Саманназ Джафарова (1998 г.р.).

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту в Бабекской районной прокуратуре проводится расследование.

Напомним, что ранее в Азербайджане 13-летняя девочка умерла от отравления угарным газом.