"Нефтчи" планирует серьезно усилиться во время зимнего перерыва

"Нефтчи" начал подготовку к зимнему трансферному периоду. Несмотря на то что новый главный тренер команды Юрий Вернидуб ранее заявлял о достаточности нынешнего состава и отсутствии необходимости в срочных приобретениях, возможность усиления зимой не исключается.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Apasport, при благоприятных условиях "бело-черные" могут пополнить состав новыми футболистами. В первую очередь внимание клуба сосредоточено на линии обороны.

Основным направлением поиска является позиция центрального защитника. В "Нефтчи" не до конца удовлетворены игрой Игора Рибейро, в связи с чем рассматриваются несколько альтернативных вариантов усиления этой позиции.

Кроме того, вопросы вызывает и левый фланг обороны. Не самая убедительная игра Мустафы Сека и отсутствие равноценной замены на скамейке также заставляют клуб искать варианты для укрепления состава.

В случае если будут найдены подходящие по профилю игроки и достигнуты договоренности по финансовым условиям, "Нефтчи" может усилиться как минимум двумя футболистами в зимнее трансферное окно.