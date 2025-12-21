https://news.day.az/azerinews/1804114.html Kürdəxanıda iki avtomobil toqquşub, 19 yaşlı gənc ölüb - FOTO Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsində ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 19 yaşlı gənc ölüb. APA xəbər verir ki, "77-GK-835" dövlət nömrə nişanlı "Hummer" və "99-TY 561" dövlət nömrə nişanlı "Opel" markalı minik avtomobilləri toqquşub.
Hadisə nəticəsində "Opel" avtomobilində olan 19 yaşlı sərnişinin öldüyü bildirilir, xəsarət alan var.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib.
Araşdırma aparılır.
