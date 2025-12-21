https://news.day.az/society/1804119.html Пожар в жилом здании в Хырдалане - ВИДЕО На 12 этаже 18-этажного здания в жилом комплексе "Kristal Abşeron" в городе Хырдалан произошел пожар. Как передает Day.Az, на место происшествия направлены противопожарной службы.
Пожар в жилом здании в Хырдалане - ВИДЕО
На 12 этаже 18-этажного здания в жилом комплексе "Kristal Abşeron" в городе Хырдалан произошел пожар.
Как передает Day.Az, на место происшествия направлены противопожарные службы МЧС.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре