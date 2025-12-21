Пашинян выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за решение о разблокировке транзитных грузов через территорию Азербайджана в Армению и создание условий для начала двусторонней торговли.

Как передает Day.Az, об этом армянский премьер заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, уделив особое внимание торгово-логистическому сотрудничеству на основе равноправия, суверенитета и национальной юрисдикции.

"Это одно из первых важнейших достижений в рамках установления мира и стабильности в регионе", - подчеркнул Пашинян.

По его словам, происходящие конструктивные изменения открывают новые возможности для всех стран региона, способствуя укреплению экономической устойчивости и расширению региональных коммуникаций

Также, выступая на мероприятии, Пашинян подчеркнул важность конструктивного диалога с государствами-участниками и наблюдателями ЕАЭС для укрепления региональной экономической интеграции.

По его словам, обеспечение беспрепятственного функционирования внутреннего рынка, устранение барьеров, цифровизация и упрощение регуляторных процедур остаются приоритетными задачами для Армении.

Напомним, что 19 декабря 22 вагона с 1300 тоннами азербайджанского бензина марки "А95" прибыли в Армению по железной дороге по маршруту Азербайджан-Грузия-Армения.