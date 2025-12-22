Сколько продлятся новогодние выходные в Азербайджане?

В сети распространяется информация о предоставлении в Азербайджане недельного отдыха в связи с празднованием Нового года.

Как сообщает Day.Az, в этих сообщениях утверждается, что якобы выходные дни 27 и 28 декабря меняются местами с 3 и 4 января.

Отметим, что никакого официального решения по этому поводу не принято. Более того, ранее Кабинет министров в официальном заявлении сообщил, что 31 декабря, а также 1 и 2 января являются нерабочими днями.

Поскольку 3 и 4 января приходятся на субботу и воскресенье, для работников с пятидневной рабочей неделей выходные продлятся пять дней подряд.

При этом сотрудники, работающие по шестидневному графику, выйдут на работу 3 января, а 4 января будет выходным днем.