США взяли на абордаж еще один танкер

США перехватили у берегов Венесуэлы третий нефтяной танкер в рамках блокады, объявленной президентом Дональдом Трампом, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Источники сообщили, что США взяли на абордаж танкер Bella 1 под флагом Панамы. Судно находилось под американскими санкциями. Танкер направлялся в Венесуэлу, чтобы забрать груз.

На этой неделе Трамп объявил о "полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее". Он признал правительство республики террористической организацией за "кражу" активов Вашингтона, "терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Американский лидер пообещал, что военная активность страны вокруг Венесуэлы будет усиливаться.