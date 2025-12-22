США взяли на абордаж еще один танкер
США перехватили у берегов Венесуэлы третий нефтяной танкер в рамках блокады, объявленной президентом Дональдом Трампом, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.
Источники сообщили, что США взяли на абордаж танкер Bella 1 под флагом Панамы. Судно находилось под американскими санкциями. Танкер направлялся в Венесуэлу, чтобы забрать груз.
На этой неделе Трамп объявил о "полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее". Он признал правительство республики террористической организацией за "кражу" активов Вашингтона, "терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".
Американский лидер пообещал, что военная активность страны вокруг Венесуэлы будет усиливаться.
