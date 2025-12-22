В Сабунчинском районе произошла цепная авария

В поселке Бакиxанов Сабунчинского района Баку произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, в результате аварии столкнулись четыре автомобиля.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

По факту проводится расследование.