https://news.day.az/society/1804204.html В Сабунчинском районе произошла цепная авария - ФОТО В поселке Бакиxанов Сабунчинского района Баку произошло цепное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, в результате аварии столкнулись четыре автомобиля. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. По факту проводится расследование.
В Сабунчинском районе произошла цепная авария - ФОТО
В поселке Бакиxанов Сабунчинского района Баку произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, в результате аварии столкнулись четыре автомобиля.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре