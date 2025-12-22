https://news.day.az/society/1804204.html

В Сабунчинском районе произошла цепная авария - ФОТО

В поселке Бакиxанов Сабунчинского района Баку произошло цепное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, в результате аварии столкнулись четыре автомобиля. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. По факту проводится расследование.