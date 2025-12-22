Администрация США заменит десятки послов

Администрация США собирается отозвать 29 руководителей дипломатических миссий за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на двух сотрудников Госдепартамента.

По их данным, дипломатов уведомили на прошлой неделе о том, что их полномочия истекают в январе 2026 года. Все они были назначены на свои посты в период работы администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Источники агентства уточнили, что отзываемые главы дипмиссий не лишаются мест на дипломатической службе. При желании они смогут вернуться в Вашингтон и занять другие должности.

В Госдепартаменте не стали называть точное число послов, однако пояснили, что подобные кадровые изменения являются стандартной практикой для любой администрации. В ведомстве также подчеркнули, что посол считается личным представителем президента, который вправе убедиться, что в соответствующих странах работают дипломаты, продвигающие повестку "Америка прежде всего".

Как отмечает AP, наибольшее число отзывов пришлось на страны Африки - послы будут заменены в 13 государствах, включая Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Габон, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Маврикий, Нигер, Нигерию, Руанду, Сенегал, Сомали и Уганду.

На втором месте оказалась Азия, где смена глав дипмиссий затронет шесть стран - Фиджи, Лаос, Маршалловы Острова, Папуа - Новую Гвинею, Филиппины и Вьетнам.

Кроме того, ротация коснется четырех европейских государств - Армении, Македонии, Черногории и Словакии, двух стран Ближнего Востока - Алжира и Египта, Южной и Центральной Азии - Непала и Шри-Ланки, а также стран Западного полушария - Гватемалы и Суринама.