Более 100 школьников освободили из плена в Нигерии

В Нигерии освободили из плена 130 ранее похищенных школьников.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил пресс-секретарь президента страны по вопросам СМИ и связей с общественностью Сандей Даре в социальной сети X.
"В плену никого не остается", - написал представитель администрации.
По данным газеты Vanguard, общее число возвращенных из плена составило 230 человек.
В ноябре в населенном пункте Мага, штат Кебби, бандиты похитили 25 учащихся. Это было первое массовое похищение с марта 2024 года, когда в северной части штата Кадуна были похищены более 200 учениц.
