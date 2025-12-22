Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с сезонными инфекциями

В последние дни в связи с понижением температуры воздуха на территории страны наблюдается сезонный рост распространения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа. Изменение погодных условий, более длительное пребывание людей в закрытых помещениях, а также ослабление иммунной системы способствуют широкому распространению этих инфекций.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в настоящее время наиболее часто встречающиеся среди населения острые респираторные вирусные инфекции, как правило, сопровождаются высокой температурой, кашлем, болью в горле, общей слабостью, а в отдельных случаях - осложнениями. Для лиц, входящих в группу риска - пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, беременных женщин и детей - данные инфекции могут привести к более тяжелым последствиям.

В борьбе с острыми респираторными вирусными инфекциями важную роль играют профилактические меры, в частности вакцинация. В целях усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий Министерством здравоохранения в страну были завезены полностью безопасные и высококачественные вакцинные препараты против гриппа производства компании "Sanofi Pasteur" (Франция).

"Вакцинация против гриппа считается эффективным средством не только для снижения риска заражения, но и для предотвращения тяжелого течения заболевания и развития осложнений.

Наряду с этим гражданам рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки, использовать медицинские маски в закрытых и многолюдных местах, при появлении симптомов заболевания оставаться дома и своевременно обращаться к врачу, воздерживаясь от самолечения.

В целях охраны здоровья населения и снижения уровня заболеваемости респираторными инфекциями Министерство здравоохранения призывает граждан к ответственному поведению, а лиц, относящихся к группам риска, - пройти вакцинацию против сезонного гриппа.

Отметим, что вакцинация против гриппа проводится на полностью бесплатной основе в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги населению по месту жительства или работы", - говорится в заявлении Минздрава.