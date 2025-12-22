Пилот заметил в нескольких метрах от себя НЛО
Пилот одномоторного самолета заметил в нескольких метрах от себя НЛО в виде "серебряного контейнера".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило издание The New York Post.
По данным источника, инцидент произошел в небе над Род-Айлендом в США. Капитан шестиместного воздушного судна Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II сообщил диспетчерам, что столкнулся с "удивительным" объектом, зависшем на высоте 3,5 тысячи футов (более тысячи метров).
"Кажется, он стоит неподвижно", - отчитался он.
На вопрос, может ли объект быть дроном или воздушным шаром, пилот ответил, что тот парил в воздухе и не был к чему-то прикреплен. "Жутко! Удачи с инопланетянами", - ответили сотрудники УВД.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не комментировало ситуацию.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре