Пилот заметил в нескольких метрах от себя НЛО

Пилот одномоторного самолета заметил в нескольких метрах от себя НЛО в виде "серебряного контейнера".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило издание The New York Post.

По данным источника, инцидент произошел в небе над Род-Айлендом в США. Капитан шестиместного воздушного судна Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II сообщил диспетчерам, что столкнулся с "удивительным" объектом, зависшем на высоте 3,5 тысячи футов (более тысячи метров).

"Кажется, он стоит неподвижно", - отчитался он.

На вопрос, может ли объект быть дроном или воздушным шаром, пилот ответил, что тот парил в воздухе и не был к чему-то прикреплен. "Жутко! Удачи с инопланетянами", - ответили сотрудники УВД.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не комментировало ситуацию.