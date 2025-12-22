Профили в соцсетях отслеживаются?

В социальных сетях нередко встречаются многочисленные публикации под видом предложений "войти в аккаунт любого человека", "тайно отслеживать страницы", "получить доступ к мобильным телефонам с помощью современных программ", "узнать, с кем граждане разговаривают или переписываются".

Как сообщили Day.Az, в Министерстве внутренних дел, подобные рекламные объявления и заманчивые предложения, встречающиеся в интернет-сегменте, особенно в социальных сетях, являются ложными.

"Верить этому категорически нельзя - это обман. Цель страниц, предлагающих фиктивные услуги за плату, и мошенников, управляющих ими, заключается в получении персональных данных и данных банковских карт, а в конечном итоге - в хищении денежных средств граждан.

Мы вновь рекомендуем гражданам соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не поддаваться на привлекательные обещания и не совершать онлайн-платежи. В случае столкновения с подозрительными ситуациями следует незамедлительно обращаться в органы полиции и на официальные страницы Министерства в социальных сетях, чтобы обезопасить себя от угроз", - подчеркивается в сообщении.