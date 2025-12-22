Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Делегация во главе с находящимся с визитом в Азербайджане вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом 22 декабря посетила Аллею почетного захоронения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала была почтена светлая память основателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, к его могиле был возложен венок.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.