Стоимость золота обновила рекорд

Стоимость золота на спотовом рынке в понедельник обновила рекордный максимум, поднявшись выше 4380 долларов за тройскую унцию. Это произошло в ожидании дальнейшего снижения ставки ФРС и усиления напряжения между США и Венесуэлой, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Спотовая цена драгметалла на торгах 22 декабря достигла 4386 долларов за унцию (+1,1 процента). Выросла также стоимость серебра - до 68,87 доллара за унцию (+2,6 процента), платины (+3,9 процента), палладия (+4,5 процента).

Под "спотовой" имеется в виду текущая рыночная цена золота, доступная для покупки и продажи "здесь и сейчас". В случае с фьючерсными ценами же стоимость фиксируется для будущей поставки.