Банк Республика исполнил новогодние желания детей в рамках программы «ASAN Məktub»

Накануне Нового года Банк Республика осуществил заветные желания детей, адресованные Деду Морозу.

Новогоднее чудо иногда начинается с письма, а иногда - с искренней детской мечты...

Руководствуясь именно этими чувствами, Банк Республика в рамках социальной программы "ASAN Məktub" откликнулся на письма детей, проживающих в детских домах, адресованные Деду Морозу, и исполнил их новогодние желания, подарив ребятам праздничные подарки. Вручение подарков детям состоялось в рамках мероприятия, посвящённого 10-летию социальной программы "ASAN Məktub".

Во время мероприятия для детей была создана по-настоящему праздничная атмосфера. Встреча с Дедом Морозом, вручение подарков от Банка Республика и тёплое, искреннее общение подарили детям радость и оставили яркие, незабываемые впечатления.

В соответствии со своей стратегией социальной ответственности Банк Республика уделяет особое внимание поддержке уязвимых групп общества, в первую очередь детей. Участие в социальных инициативах Банк рассматривает как важную часть своей миссии - вносить вклад в благополучие подрастающего поколения, дарить радость и создавать долгосрочную общественную ценность.

Банк Республика и впредь намерен активно участвовать в социальных проектах, поддерживать общественно значимые программы и оставаться верным принципам социальной ответственности.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Социальные сети: Facebook | Instagram | LinkedIn | Telegram

Центр поддержки клиентов: 144