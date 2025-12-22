https://news.day.az/society/1804214.html

Пожар в жилом доме в Баку - есть погибший

В Баку в результате пожара в жилом доме погиб один человек. Как сообщает Day.Az, происшествие было зафиксировано в доме, расположенном на улице Джануб Дере Сабаильского района. Сообщается, что Андрей Владимирович Старчевой погиб в результате пожара, возникшего из-за короткого замыкания в доме, где он проживал.