https://news.day.az/society/1804214.html Пожар в жилом доме в Баку - есть погибший В Баку в результате пожара в жилом доме погиб один человек. Как сообщает Day.Az, происшествие было зафиксировано в доме, расположенном на улице Джануб Дере Сабаильского района. Сообщается, что Андрей Владимирович Старчевой погиб в результате пожара, возникшего из-за короткого замыкания в доме, где он проживал.
Пожар в жилом доме в Баку - есть погибший
В Баку в результате пожара в жилом доме погиб один человек.
Как сообщает Day.Az, происшествие было зафиксировано в доме, расположенном на улице Джануб Дере Сабаильского района.
Сообщается, что Андрей Владимирович Старчевой погиб в результате пожара, возникшего из-за короткого замыкания в доме, где он проживал.
По данному факту в прокуратуре Сабаильского района проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре