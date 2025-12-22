Пожар в жилом доме в Баку

В Баку в результате пожара в жилом доме погиб один человек.

Как сообщает Day.Az, происшествие было зафиксировано в доме, расположенном на улице Джануб Дере Сабаильского района.

Сообщается, что Андрей Владимирович Старчевой погиб в результате пожара, возникшего из-за короткого замыкания в доме, где он проживал.

По данному факту в прокуратуре Сабаильского района проводится расследование.