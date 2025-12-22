Япония готовится к перезапуску крупнейшей в мире АЭС

В понедельник Япония сделала последний шаг к возобновлению работы крупнейшей в мире атомной электростанции, проведя региональное голосование. Это стало поворотным моментом в возвращении страны к атомной энергетике спустя почти 15 лет после аварии на Фукусимской АЭС.

Как передает Day.Az, АЭС Касивадзаки-Карива, расположенная примерно в 220 км к северо-западу от Токио, была в числе 54 реакторов, остановленных после землетрясения и цунами 2011 года, которые парализовали работу АЭС Фукусима-Дайичи, став причиной самой страшной ядерной катастрофы со времен Чернобыля.

С тех пор Япония возобновила работу 14 из 33 остающихся в эксплуатации энергоблоков, стремясь отказаться от импорта ископаемого топлива, пишет Reuters.

В понедельник законодательное собрание префектуры Ниигата выразило вотум доверия губернатору Ниигаты Хидэё Ханадзуми, который поддержал возобновление работы АЭС в прошлом месяце, что фактически позволило возобновить его эксплуатацию.

Однако опрос, опубликованный префектурой Ниигата в октябре, показал, что 60% жителей считают, что условия для возобновления работы АЭС не были соблюдены.

Голосование в понедельник рассматривалось как последнее препятствие перед перезапуском первого реактора компанией TEPCO, который, по оценкам министерства торговли Японии, может увеличить поставки электроэнергии в район Токио на 2%.

В прошлом году Япония потратила 10,7 триллиона иен (68 миллиардов долларов) на импорт сжиженного природного газа и угля, что составляет десятую часть от общих затрат на импорт.

Несмотря на сокращение населения, Япония ожидает роста спроса на энергию в течение следующего десятилетия из-за бурного развития энергоемких центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Для удовлетворения этих потребностей и выполнения своих обязательств по декарбонизации страна поставила перед собой цель удвоить долю атомной энергетики в своем энергетическом балансе до 20% к 2040 году.