Может ли проект отмены 907-й поправки стать законом?

Член Палаты представителей от 13-го округа Флориды республиканка Анна Паулина Луна представила законопроект о полной отмене 907-ой поправки, запрещающей прямую военную и финансовую помощь Азербайджану. Проект зарегистрирован и направлен в профильный комитет Конгресса. Каковы шансы на полную отмену поправки? Они есть, но надо понимать, что представленный Луной законопроект - это лишь начальная стадия сложного процесса.

Об этом сказал в комментарии Day.Az американский журналист Самсон Кацман.

По словам журналиста, для успешного прохождения, то есть трансформации в закон, проект должен пройти одобрение в обеих палатах и быть подписанным Президентом. Есть вероятность "застревания" в комитетах, замены другими условиями. Требуется поддержка большинства, и это тоже требует работы, отметил Кацман.

"Очевидно предсказуема также оппозиция армянских организаций, аргументация которых - потеря механизма давления на Азербайджан в вопросах прав человека и безопасности. Тем не менее, можно с осторожным оптимизмом сказать, что начало процесса отмены положено, и раньше или позже мы увидим его завершение.

Что касается самой поправки, то это очевидный анахронизм, и ее наличие не соответствует ни стратегическим интересам США, заключающимся в усилении партнерства с Баку в области региональной безопасности и энергетики, ни наметившемуся курсу на потепление в отношениях Армении и Азербайджана", - подчеркнул Самсон Кацман.

