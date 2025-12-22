В России перевернулась лодка с родственником Путина

В акватории яхт-клуба "Адмирал" в подмосковных Мытищах (РФ) перевернулась лодка с шестью пассажирами. В результате происшествия погиб один из бывших лидеров Солнцевской ОПГ Виктор Аверин.

Как передает Day.Az, об этом сообщил близкий к силовикам Telegram-канал Mash.

По информации источника "Известий", на борту также находился муж двоюродной сестры президента России Владимира Путина и отец гендиректора "РусГидро" Виктора Хмарина бизнесмен Виктор Хмарин-старший.

Об инциденте вечером 20 декабря сообщил Telegram-канал "112". Позднее в Telegram-канале появилась информация о том, что жертвой происшествия мог стать авторитетный бизнесмен, в прошлом один из лидеров ОПГ "Солнцевские" Виктор Аверин, известный также как "Авера-старший".

Днем 21 декабря близкий к силовикам Telegram-канал Mash подтвердил гибель Аверина, ссылаясь на его супругу, и сообщил, что лодка перевернулась во время маневра на льду. Отмечалось, что всего на борту находились шесть человек, среди которых было пять мужчин и одна женщина. После падения в воду пятеро из них смогли забраться на перевернутое судно, а затем на аэросанях добрались до берега.

Позднее Telegram-канал "112" и "Известия" сообщили, что в лодке находился и 74-летний бизнесмен Виктор Хмарин-старший. По данным издания, Хмарин получил переохлаждение и ушибы.

На судне также находились 55-летний адвокат Дмитрий Перекатов, 61-летний бизнесмен Шамистан Алиев, 35-летний телохранитель Иван Абрамушин и 18-летняя модель Екатерина Леонова, пишет телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". По его информации, Аверин вместе с Хмариным отправился осмотреть лесной участок, который приобрел бывший лидер ОПГ "Солнцевские". Оба, как отмечается, вышли из московского яхт-клуба "Рояль" и отправились в сторону поселка Пестово на аэролодке "Север". За ее штурвалом, по словам пассажиров, находился сам Аверин.

Предварительно, следствие рассматривает две основные версии произошедшего, обе из которых квалифицируются как несчастный случай. По одной из них, судно при развороте задело лед и перевернулось. Еще одна версия гласит, что лодку занесло при выходе на лед, после чего тот проломился, а пассажиры упали в воду.