56-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший назвал лучшего боксера в мире в данный момент.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соответствующее заявление Джонс-младший сделал в интервью на YouTube-канале Fight Hype TV.

"Прямо сейчас, если Теренс действительно уйдет на пенсию, им должен быть Усик. Александр, без сомнения, лучший", - сказал экс-чемпион мира

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксеров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал как профи в ноябре 2013 года.