Трамп и Хегсет выступят с заявлениями

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 01:30 по бакинскому времени 23 декабря выступит с заявлением вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом и министром Военно-морских сил Джоном Феланом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выступление Трампа и силовых министров, согласно опубликованному рабочему графику главы государства, состоится в 16:30 по времени Восточного побережья США во Флориде, где находится президентское поместье Мар-а-Лаго.