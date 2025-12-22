Раскрыты новые детали ограбления Лувра

Более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин похитили из Лувра в результате ограбления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные расследования.

"В общей сложности на тот момент у грабителей было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей, которые им удалось унести", - говорится в сообщении.