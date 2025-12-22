https://news.day.az/world/1804234.html Раскрыты новые детали ограбления Лувра Более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин похитили из Лувра в результате ограбления. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные расследования.
Раскрыты новые детали ограбления Лувра
Более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин похитили из Лувра в результате ограбления.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные расследования.
"В общей сложности на тот момент у грабителей было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей, которые им удалось унести", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре