Азербайджан и США обсудили развитие экономического и энергетического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и помощник государственного секретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калеб Орр обсудили развитие экономического и энергетического сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацией об этом поделился М.Джаббаров в аккаунте в X.

"В ходе видеоконференции с помощником государственного секретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калебом Орром мы обсудили ключевые аспекты экономического партнерства между Азербайджаном и США и подчеркнули стратегическую важность сотрудничества в энергетическом и деловом секторах.

Стороны также обменялись мнениями по реализуемым энергетическим проектам на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, инициативам в сфере транспортировки газа, а также возможностям дальнейшей диверсификации совместной деятельности в этой области", - говорится в публикации.

Следует отметить, что в январе-ноябре текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки составил 1 364 миллиарда долларов США.

В январе-ноябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 44,589 миллиарда долларов США. Это на 1,480 миллиарда долларов США, или на 3,4%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 23,401 миллиарда долларов США приходится на экспорт, а 21,188 миллиарда долларов США - на импорт. За прошедший год экспорт сократился на 937 миллионов​​ долларов, или на 3,8%, в то время как импорт увеличился на 2,416 миллиарда долларов, или на 12,9%. В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 2,213 миллиарда долларов, что в 3,353 миллиарда долларов, или в 2,5 раза, меньше годового показателя.