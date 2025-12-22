https://news.day.az/officialchronicle/1804285.html Президент Ильхам Алиев объявил 2026 год «Годом градостроительства и архитектуры» 2026 год объявлен в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры". Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом можно ознакомиться перейдя по ссылке. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев объявил 2026 год «Годом градостроительства и архитектуры»
2026 год объявлен в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
