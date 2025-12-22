Президент Ильхам Алиев объявил 2026 год «Годом градостроительства и архитектуры»

2026 год объявлен в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

