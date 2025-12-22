Распоряжение Президента Ильхама Алиева охватит 76 тысяч малообеспеченных семей

Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, данное распоряжение охватит 76 тысяч малообеспеченных семей.

Отмечается, что распоряжение предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 200 манатов каждой семье, получающей по состоянию на 30 декабря 2025 года адресную государственную социальную помощь, по случаю Всемирного дня солидарности азербайджанцев и Нового года. Согласно документу, на эти цели выделены 15,3 миллиона манатов.

Распоряжение охватит 76 тысяч семей (335 200 членов семей), которые в настоящее время получают адресную социальную помощь. Единовременная помощь будет перечислена министерством труда и социальной защиты населения на счета семей, получающих адресную социальную помощь.

Программа адресной социальной помощи имеет большое значение в социальной защите малообеспеченных семей. Размер выплачиваемой адресной помощи постоянно увеличивается. В течение 2018-2025 годов средний ежемесячный размер этой помощи на семью увеличился в 2,4 раза и в настоящее время составляет 425 манатов.

Порог критерия нуждаемости для определения адресной социальной помощи за указанный период увеличен в 2,2 раза до 285 манатов и предусмотрено его увеличение до 300 манатов в следующем году, отмечается в информации.