В эти регионы из Баку можно будет добраться по морю

В 2026 году планируется организация морских круизов, которые свяжут прикаспийские города. В рамках этого маршрута предполагается, что с будущего года к навигации приступит российский теплоход "Николай Жарков".

Как сообщает Day.Az, эксперты в сфере туризма считают, что эта инициатива придаст серьезный импульс развитию туризма в Азербайджане.

По словам эксперта по туризму Рахмана Гулиева, проект способен изменить туристическую карту региона.

"Развитие круизных перевозок по Каспийскому морю выведет туризм Азербайджана на новый этап. Помимо Баку, такие территории, как Лянкяран, Нефтчала и Набран, также станут портовыми городами. Это вызовет большой интерес как у иностранных, так и у местных туристов. Проект позволит Азербайджану всерьез заявить о себе в сфере круизного туризма", - отметил он.

