Судебный процесс над гражданами Армении продолжается заслушиванием последних слов обвиняемых

В Бакинском военном суде 22 декабря судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения продолжается последними словами обвиняемых.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, обвиняемые Давид Бабаян и Левон Мнацаканян выступили в суде с последними словами.

Они изложили свои контраргументы к заявлениям стороны обвинения.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.