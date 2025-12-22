В Бакинском СИЗО исполнен акт об амнистии

Из Бакинского следственного изолятора освобождаются 12 заключенных мужского пола.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, они будут освобождены от неотбытой части своих сроков.

Напомним, что по инициативе Президента Ильхама Алиева началось исполнение постановления "Об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".