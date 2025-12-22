Вице-президент Турции почтил память шехидов в Баку

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом 22 декабря посетила Шехидляр хиябаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, делегация почтила память героических сынов и дочерей Отечества, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, и возложила цветы на их могилы. Также был возложен венок к монументу "Вечный огонь".

Затем состоялось посещение мемориала героическим турецким воинам, погибшим в боях за освобождение Баку от большевистско-дашнакских войск в 1918 году. Перед мемориалом были возложены венок и букеты цветов.