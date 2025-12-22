Waymo восстановила работу роботакси после суточного простоя

Сервис беспилотных такси Waymo был приостановлен в Сан-Франциско почти на сутки из-за масштабного отключения электроэнергии в городе. Инцидент произошел в субботу вечером, когда многие автомобили компании остановились на дорогах, заблокировав движение. Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщили в Waymo, служба была временно отключена из-за сбоя в энергоснабжении, который также вывел из строя светофоры и нарушил работу общественного транспорта. Хотя системы беспилотников предназначены для распознавания неработающих светофоров как знака "движение без остановки запрещено", масштабные помехи привели к тому, что часть робомобилей оставалась неподвижной дольше обычного времени, необходимо для оценки ситуации на перекрестках.

В компании отметили, что большинство поездок в момент отключения были завершены успешно, и пообещали проанализировать произошедшее для улучшения работы в подобных условиях. Сервис был полностью восстановлен только к утру 22 декабря.

Причиной отключения стал пожар на подстанции компании Pacific Gas & Electric, оставивший без электричества около 120 тысяч клиентов.

По данным утечки из Tiger Global Management, Waymo выполняет около 450 тысяч поездок в неделю, что почти вдвое превышает показатели весны этого года.